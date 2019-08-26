ثلاث قضايا دمّرت وجدان ألبشر:

2019/08/26 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز الخزرجي

اهم ثلاث قضايا في التأريخ تسبّبت في مسخ البشرية وتدمير وجدانها وكشفتْ بدورها و بوضوح ايضاً؛ عن فقدان الحاكمين عبر التأريخ للثقافة والفكر والعدالة كنتيجة طبيعية لتلك القضايا الثلاثة المدمرة التي تداخلت فيها الاقدار الكونيّة والذّوات ألإنّيّة، و هي:

حرق المكتبة المركزية للبلاط الملكي بعد فتح فارس بامر من الخليفة الذي إستفتاهُ قائد الجيش الاسلامي في امر تلك المكتبة العظيمة؛ فأجابه الخليفة عمر (رض): (الكتب إمّا تُوافق قراننا او تخالفه؟ فلو كانت توافقه فحسبنا كتاب الله، وان كانت تخالفه فلا شأن لنا به، وفي الحالتين يجب حرقها).

والثانية: حرق المكتبة الفاطمية في القاهرة بأمر القائد صلاح الدين الايوبي بعد مذبحة الفاطميين وتأئيد الخليفة ليستفيدوا من جلودها – جلود الكتب – لصناعة الاحذية والاغمدة.

والثالثة؛ حرق مكتبة بغداد التي كانت تضم عشرات الالاف من المصادر الشيعية ايضاً والتي لم يحرقها المغول بأمر السلطان العثماني سليم مباشرة .

إنّ امّة تحرق الكتب لصناعة الاحذية وتعادي الفلاسفة لا بد ان تتبدّل وتُمسخ، وهذا هو حال كل الامم اليوم للاسف، والتي لا تعادي ولا تُشرد ولا تقتل الا العظماء.

حكمة كونية: (لاقيمة للحياة مهما ارتقت وإغْتَنَتْ وتمدّنت اذا كان الوجدان مفقوداً).

الفيلسوف الكوني

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