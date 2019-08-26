2019/08/26 | 03:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5xViw8e8o1s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برج مراقبة - بعد قصف المخازن التفجيرات تضرب المدن .. فما هو المشترك ؟ 2019/8/25) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برج مراقبة - بعد قصف المخازن التفجيرات تضرب المدن .. فما هو المشترك ؟ 2019/8/25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).