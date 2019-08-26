2019/08/26 | 03:52

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قمع الهلس ونبوت قصبة الخط … مقاطع شعرية

الى … غابات الأمازون

1

الهيليكونيا تحترق البروملياد تصرخ هانز زيمر وفالس الأساي …

2

نار دخان رماد كائنات متحجرة ومساحات سوداء …

3

رحلت الرياح اختفى الزرع هربت الأرواح الجميلة …

4

انها بيت العالم فيها تلتقي شرايين التراب وأوردة الماء …

5

الجلد يذوب الفراء يذوب الأوكسجين يذوب …

6

سقط الغصن الأوراق حملت قلوبها الصغيرة …

7

الطبيعة والألم رئة الأرض والموت …

8

القلب الأخضر وخيالات الجمر …

9

السنة اللهب تحجب عين الكون …

10

زنبقيات ونرجسيات دماء تعوم في قمع الهلس نبوت يغوص في قصبة الخط …

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب

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