حسم معركة شبوة يعيد القوى اليمنية إلى طاولة الحوار في جدة

2019/08/26 | 04:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن – تجددت المواجهات في محافظة شبوة بين قوات تابعة للحكومة اليمنية وحزب الإصلاح من جهة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة

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