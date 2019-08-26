برهم صالح يطالب المقربين من طهران بضبط معسكراتهم

2019/08/26 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقاد الرئيس العراقي برهم صالح في إمكانية إرساء علاقات خارجية مختلفة للعراق تقوم على عدم التخندق ضمن أي من المحاور المتصارعة على

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