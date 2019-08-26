أولاد الله.. جماعة دينية غامضة تجتاح جنوب العراق

2019/08/26 | 05:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقدون أنهم ليسوا مجرد جماعة دينية مغمورة فحسب، ولا يشكلون خطراً على المجتمع الذي نشطوا فيه خلال السنوات الماضية، بل يؤمنون بأن

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