العراق وسوريا ولبنان ميدان حرب مؤجلة بين إيران وإسرائيل

2019/08/26 | 05:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق وسوريا ولبنان ميدان حرب مؤجلة بين إيران وإسرائيلبيروت – اعتبرت أوساط سياسية عربية الأحداث التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بمثابة بداية العدّ العكسي لحرب إقليمية مؤجلة طرفاها الأساسيان إيران وإسرائيل ومسرحها العراق وسوريا ولبنان.وقالت هذه الأوساط إن هناك ربطا بين استهداف إسرائيل لأهداف إيرانية في بغداد ومدن عراقية أخرى ودمشق وبيروت، في ضوء حاجة بنيامين نتنياهو إلى التصعيد قبل نحو ثلاثة أسابيع من انتخابات إسرائيلية تكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى مستقبله السياسي.وأشارت في هذا المجال إلى أن إيران تلتقي مع رغبة إسرائيل في التصعيد بما يزيد من خطر نشوب نزاع ذي طابع إقليمي.وتعهد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بأن حزبه “سيفعل كل شيء” لمنع الهجمات الإسرائيلية على لبنان “مهما كلف الثمن”، بعد الهجوم الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال في كلمة ألقاها عبر الشاشة أمام الآلاف من مناصريه خلال احتفال حزبي في شرق لبنان “لن نسمح بمسار من هذا النوع مهما كلف الثمن..وسنفعل كل شيء لمنع حصوله”، متوعدا “انتهى الزمن الذي تأتي فيه طائرات إسرائيلية تقصف في مكان في لبنان ويبقى الكيان الغاصب في فلسطين آمناً في أي منطقة”.ولاحظت الأوساط السياسية نفسها أن إسرائيل، على غير عادتها، أعلنت على الفور مسؤوليتها عن قصف أهداف إيرانية في دمشق ومحيطها ليل الأحد.قبل ذلك، لم ينف نتنياهو توجيه إسرائيل ضربات إلى أهداف إيرانية في العراق تابعة للحشد الشعبي الذي يعتبر أداة من الأدوات العراقية التابعة لإيران.

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