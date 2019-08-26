السيد نصرالله تعليقاً على العدوان الإسرائيلي: انتظروا ردنا

2019/08/26 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أمس الأحد، إنه سوف يتم استهداف كل المسيرات الإسرائيلية التي تدخل سماء لبنان.وصرح السيد نصر الله في خطابه بمهرجان «سياج الوطن» أن ما حدث ليلة السبت هو هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على هدف في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأضاف أن «الطائرة المسيرة التي دخلت سماء الضاحية فجراً هي طائرة استطلاع وحلقت على ارتفاع منخفض لإعطاء صورة دقيقة للهدف»، مضيفاً «نحن لم نسقط الطائرة ولكن بعض الشبان رشقوها بالحجارة قبل أن تقع».وتابع بلهجة حادة مهدداً سكان المستوطنات في شمال دولة الاحتلال «انتهى الزمن الذي تأتي فيه طائرات إسرائيلية تقصف لبنان ويبقى الكيان الإسرائيلي آمنا..لا تعيشوا لا ترتاحوا لا تطمئنوا..حزب الله لن يسمح بعدوان من هذا النوع».واعتبر السيد نصر الله أن «ما جرى يشكل خرقاً فاضحاً وكبيراً للمعادلات التي أرسيت بعد عدوان تموز والسكوت عنه سيؤسس لمسار خطير ضد لبنان وكل فترة ستكون هناك طائرات مسيرة مماثلة».وقال السيد نصر الله «تعايشنا منذ 2000 و2006 مه وجود المسيرات الإسرائيلية في السماء اللبنانية ورفضنا إسقاطها حتى لا يكون الحديث عن إشعال حزب الله للأحداث، ومن الآن المسيرات الإسرائيلية في لبنان ليست خرق سيادة ولا جمع معلومات صارت مسيرات تفجير وعمليات انتحارية ومن الآن سنواجه المسيرات الاسرائيلية في سماء لبنان..سنعمل على إسقاطها».وتابع حديثه «لن نقبل باستباحة مدننا وقرانا..ولو هناك من يحرص في لبنان على انتهاء المشاكل ليتحدث مع الأمريكيين ليتحدثوا مع الإسرائيليين حتى يتوقفوا».وتابع أيضاً في كلمه أنه لا يمكن أيضاً تهديد لبنان بالضغط الاقتصادي، قائلاً «نحن نبيع ملابسنا ونقاتل».

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