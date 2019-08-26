عطوان: نتنياهو يشعر بالقلق من تعاظم قوة محور المقاومة

2019/08/26 | 06:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدوان الإسرائيلي الذي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه استهدف قواعد عسكريّة إيرانيّة جنوب العاصمة السوريّة ليلة أمس (حسب زعمه) وأدّى...

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