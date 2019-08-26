2019/08/26 | 07:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمطار والسيول تقتل العشرات في السودان لقي 62 شخصا مصرعهم جراء السيول والأمطار في السودان بحسب حصيلة أعلنتها وكالة السودان للأنباء التي أفادت بإصابة 98 آخرين.ويشهد السودان منذ مطلع يوليو تساقط أمطار غزيرة أثرت على نحو 200 ألف شخص في 15 ولاية على الأقل بما فيها العاصمة الخرطوم.وكانت ولاية النيل الأبيض في جنوب السودان الأكثر تضررا.ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الصحة المكلف سليمان عبد الجبار قوله إن "المشكلة الأكبر هي فيضان النيل".وقال عبد الجبار "لدينا القدرات والإمكانيات ولم نصل إلى إعلان الكارثة على المستوى العالمي".وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مصرع 54 شخصا جراء السيول والأمطار.وأفادت المنظمة الأممية بأن "أكثر من 37 ألف منزل تدمر أو تضرر" بفعل الفيضانات.وأضافت أن "الجهات الإنسانية قلقة من الاحتمالية الكبيرة لحدوث مزيد من السيول"، مؤكدة أن معظم الوفيات التي سجلت كانت بسبب انهيار أسقف المنازل والصدمات الكهربائية، ومضيفة أن من المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر.

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