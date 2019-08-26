2019/08/26 | 07:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق السيد عمار الحكيم الأحد، ان المبررات الحكومية ازاء الخروقات والانتهاكات المتكررة لسيادة العراق غير مقبولة مطلقا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم ينتقد الحكومة بشأن تكرار استهداف الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم ينتقد الحكومة بشأن تكرار استهداف الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).