ذا غارديان: شجار بين ترامب وقادة مجموعة السبع بشأن عودة روسيا

2019/08/26 | 07:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تشاجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زملائه في قمة مجموعة "السبع" في بلدة بياريتس جنوب غرب فرنسا حول فكرة عودة روسيا إلى المجموعة.

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن مصادر دبلوماسية قولها، إن شجارا وقع بين ترامب وزملائه في مجموعة "السبع" حول فكرة عودة روسيا للمجموعة.

وبحسب المصادر، رفض ترامب مسألة أن تبقى مجموعة السبع اتحادا للديمقراطيات الليبرالية، وأصر على عودة روسيا للمجموعة.

في وقت سابق، قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "نوفوستي"، إن مسألة دعوة روسيا لمجموعة السبع نوقشت على العشاء من قبل قادة المجموعة في بياريتز، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عودة موسكو.

هذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ناقش مسألة عودة روسيا إلى مجموعة السبع مع قادة المجموعة خلال لقاء أمس، لكن لم يوافقه الجميع على ضرورة عودتها.

وقال ترامب، في تصريحات على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا ببلدة بياريتس جنوب غرب فرنسا، "هناك عملا مستمرا، والكثير من الناس يريدون عودة روسيا إلى مجموعتنا ولو عادت سيكون الأمر إيجابيا، مع ما يشهده العالم".

وأضاف ترامب، "ناقشنا الأمر ولا أعرف إن كنا سنصل إلى قرار أم لا، ربما لم يتفق معي الجميع".

وقال المتحدث باسم الكرملين، لوكالة "سبوتنيك، في وقت سابق اليوم الأحد، أنه إذا تم توجيه الدعوة لعودة الرئيس بوتين إلى مجموعة السبع، فإنه ستتم دراستها.

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