نادين نجيم في عمل درامي ضخم

2019/08/26 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادين نجيم في عمل درامي ضخمبيروت- ستشارك النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم النجم السوري قصي خولي من جديد بطولة عمل درامي ضخم سيعرض في شهر رمضان القادم.

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