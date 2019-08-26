2019/08/26 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المكتب الإعلامي للأمانه العامه لمجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية لمتابعة كهـرباء الجنوب التقت الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ حميد الغزي ، للمطالبة بحقوق منتسبي شركات ومديريات وزارة الكهرباء في الجنوب الخاصة بزيادة نسبـة الساعات الأضافية من 25% إلـــى 50 % ، تشجيعاً لهم كونهم على تماس مباشـــر مع الشبكة الكهربائية مما يتطلب بتكليفهم بأعمال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة الوزارية لمتابعة كهرباء الجنوب تطالب بحقوق منتسبي شركات ومديريات وزارة الكهرباء في الجنوب النعيم نيوز.

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