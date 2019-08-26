2019/08/26 | 08:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، ان تشهد مناطق البلاد الوسطى والجنوبية طقساً حاراً جداً خلال الأسبوع الحالي .وقالت الهيئة في بيان لها ، إن “الطقس سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية اليوم الاثنين مشمساً حاراً جداً مع ظهور بعض السحب، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية مشمساً حاراً مع ظهور بعض السحب”، مشيرة الى أن “الطقس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من اليوم النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من اليوم) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).