2019/08/26 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب محمد إقبال الصيدلي أهمية سد الشواغر الحاصلة في الكوادر التربوية ، مشيراً الى الإسراع بتثبيت جميع المحاضرين كأحد الحلول الناجعة للارتقاء بالملف التربوي .وقال إقبال في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي الخاص ، إن الجهود التي بذلت خلال السنوات السابقة والخدمات التي قدمت من قبل المحاضرين التربويين والاداريين والكتبة والحراس تستدعي من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصيدلي : تعيين المحاضرين يسد شواغر الكوادر التربوية والحكومة مطالبة بتضمينه في الموازنة لإنصافهم النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيدلي : تعيين المحاضرين يسد شواغر الكوادر التربوية والحكومة مطالبة بتضمينه في الموازنة لإنصافهم) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصيدلي : تعيين المحاضرين يسد شواغر الكوادر التربوية والحكومة مطالبة بتضمينه في الموازنة لإنصافهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).