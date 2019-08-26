واسط تعلن المباشرة بأعمال تأهيل طريق كوت - بغداد

2019/08/26 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، عن المباشرة بأعمال المرحلة الاولى لتأهيل طريق كوت بغداد وبطول 30 كم.

وأكد المياحي في بيان تلقته "الغد برس"، أن "ملاكات شركة حمورابي وبإشراف دائرة طرق وجسور واسط قد باشرت فعلاً بصيانة طريق كوت – بغداد، بطول 30 كيلومتر ضمن المرحلة الاولى من الصيانة"، مبيناً إن ""هناك ثلاث مراحل ستتم لصيانة الطريق".

وقال المياحي "فاتحنا وزير الاسكان بضرورة متابعة عمل الشركة في المحافظة وان لا تحال مشاريعها لمقاولين ثانوين وهذا يعتبر فساد اداري مبطن".

وأشار الى أنه "خلال الايام القادمة سيتم عمل في اغلب طرق المحافظة الخارجية لتقليل مشاكل الحوادث اليومية".

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