تشييع مهيب لمسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 بالحشد المجاهد كاظم علي محسن

2019/08/26 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك المئات من محبي وانصار الحشد الشعبي في بغداد، صباح اليوم، بتشييع المجاهد كاظم علي محسن مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 بالحشد والذي استشهد غرب الانبار.وقال موفدنا ان،عددا من قيادات الحشد و المئات من انصار ومحبي الحشد الشعبي شاركوا، صباح اليوم، في بغداد بتشييع المجاهد كاظم علي محسن مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 بالحشد ...

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