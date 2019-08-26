كارل ماركس - رأس المال: ب شكل القيمة الكلي أو الموسّع

2019/08/26 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس س سلعة آ= ص سلعة ب، أو = ن سلعة ج، أو هي سلعة د، أو =ع سلعة هـ،أو = إلخ.(20 ياردة قماش = معطفاً واحداً، أو = 10 باونات من الشاي، أو = 40 باون منالبن، أو = كوارتر من القمح، او – أونصتين من الذهب، أو = 1/2 طن من الحديد أو = إلخ)1) شكل القيمة النسبي الموسّعلقد جرى الآن التعبير عن قيمة سلعة واحدة، هي القماش مثلاً، بواسطة عدد لا حصر له من العناصر التي تؤلف عا......

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