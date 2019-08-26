لوران ريبارت - ماذا كانت الكتلة السوفيتية؟

2019/08/26 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لوران_ريبارت نشأ مفهوم الكتلة في يالطا، عندما تقاسم السوفيات والأنجلو أمريكيون أوروبا.في الحالة السوفيتية، ضمت هذه الكتلة البلدان المنهزمة أو المُدّمرة في الحرب، والتي كان الاتحاد السوفياتي يسعى إلى تحويلها إلى منطقة عازلة قادرة على حمايته من أي عدوان جديد من قبل القوى الرأسمالية التي كانت تهيمن على أوروبا الغربية.مجال احتلالتشكلت الكتلة السوفييتية على أنقاض البلدان التي هُزمت وصُدمت في ال......

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