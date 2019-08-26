فيليبي ليبوريو - البرازيل: الموت والدمار بالأمازون في عهد بولسونارو

2019/08/26 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيليبي_ليبوريو شكلت منطقة الأمازون خلال الشهر الماضي مركز اهتمام حكومة بولسونارو.فبعد صراع طويل انتهى باستقالة مدير المعهد الوطني لأبحاث الفضاء (INPE)، ريكاردو غالفاو، انخرط بولسونارو الآن في مشاحنات مع بعض أغنى بلدان أوروبا حول التدخل لحماية المنطقة.بدأ النزاع عندما نشر المعهد الوطني لأبحاث الفضاء (INPE) معطيات عن المعدل السنوي لاجتثاث الغابات، والتي عرف زيادة بنسبة 40% عن الفترة السابقة.تشير الأرقام......

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