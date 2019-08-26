قيادي في سائرون: عبد المهدي يتحمل كامل المسؤولية عن إخفاق الحكومة

2019/08/26 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي في سائرون: عبد المهدي يتحمل كامل المسؤولية عن إخفاق الحكومةحمل القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كامل المسؤولية عن إخفاق الحكومة.وقال الحلفي ان" الاستعجال بتشكيل الحكومة جاء بسبب تظاهرات البصرة العنيفة والحملات التي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوضع الأمني"، مشيرا الى" انها شكلت بغير رغبوية بل للحاجة لتغيير الأوضاع".وأضاف" سائرون طلب من عبد المهدي برنامج واضح وتقرير انجازي عن مانجزته الحكومة وفق جدول زمني ووحدة قياس، كما منحنا عبد المهدي سنة واحدة لسحب التأييد في حال اخفاق حكومته".وبين الحلفي" تقرير نصف السنوي للحكومة الـ{79%} فيه عيوب وثغرات كثيرة، وبرامج الوزارات ليست متساوية لا بالعدد ولا عمقها ووحدة القياس مختلفة، وعبد المهدي يتحمل كامل المسؤولية عن إخفاق الحكومة".وزاد" التقرير عكس سوء الإدارة والتلكؤ الواضح للحكومة والبرلمان يتحمل مسؤولية أساسية بمعاينة التقرير مع البرنامج وانعكاسه على الناس"، لافتا الى" اننا لا نعتقد هناك امل بتحسين واقع الناس سيما معالجة البطالة ضمن المنهاج الحكومي".واردف لحلفي بالقول" الفصل التشريعي المقبل سيتم استجوابات ونقاشات كثيرة حول البرنامج الحكومي وهناك استضافة لرئيس الوزراء"، مستذكراً" عندما ابلغنا عبد المهدي حول تنفيذ البرنامج الحكومي ابلغنا نصيا ان {سنة واحدة كثيرة ..فأثار الحمل تظهر على المرأة في 3 أشهر}"، متسائلا" هل نحن بانتظار حمل مشوه؟".واكد ان" التقرير الحكومي مشوه ولم يقدم تشريعات للبرلمان وهناك تلكؤ في وزارة التخطيط بشان المشاريع ووزارة المالية اما أعطت التخصيصات ناقصة او تاخرت التخصيصات للمشاريع وموضوعة البيروقراطية والفساد، والاوليات ان الناس تحتاج ماينعكس عليها والبطاقة التموينية لس 12 شهرا كما قيل وانما 8 اشهر متلكئة، والامر الاخر القرار الوطني المستقل هل نمتلك قدرة الحفاظ على العراق من التدخلات الإقليمية والدولية وان يكون العراق ساحة لمعركة"، مؤكداً" جميع هذه الأشياء ناقصة لدى الحكومة".

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