2019/08/26 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السيد عمار الحكيم: التبريرات الحكومية إزاء انتهاكات السيادة غير مقبولة إطلاقاً أعرب زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض السيد عمار الحكيم، عن استغرابه من التهاون الحكومي الواضح أمام الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق.وقال السيد الحكيم في بيان : "نستغرب ونرفض رفضا شديدا التهاون الحكومي الواضح امام الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق، فبعد سلسلة من الخروق والاعتداءات تلقينا بأسف بالغ نبأ استشهاد اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي في اللواء ٤٥ واصابة آخر باستهداف عبر طائرة مسيرة غربي الأنبار".واضاف: "في الوقت الذي نعتبر فيه المبررات الحكومية ازاء مثل هذه الحوادث غير مقبولة مطلقا فانه لا يمكن لنا ان نتساهل أمام المساس بهيبة الدولة وسيادتها وارواح مواطنيها".

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