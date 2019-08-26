نصر الله يتوعد بعد “هجوم الضاحية”: انتهى زمن بقاء إسرائيل آمنة بعد قصفها لبنان

2019/08/26 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، انتهاء الزمن الذي تقصف فيه “إسرائيل” مناطق لبنان وتبقي آمنة، متوعدا بإسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تدخل بلاده.نصر الله: ما حصل خطير جداً وأول عدوان من نوعه منذ 2006 وقال نصر الله، في كلمة ألقاها يوم الأحد، تعليقا على حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في …

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