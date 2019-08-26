شاهد نجا بأعجوبة بعد صعقة كهربائية بقوة 6 آلاف فولت

2019/08/26 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر في الإنترنت تسجيل فيديو يظهر حادثا غريبا وقع في مصنع التعدين بمقاطعة مورمانسك الروسية.فقد تعرض كهربائي لصعقة بالكهرباء بلغت قوتها 6 آلاف فولت.ووقع هذا الحادث في يوليو الماضي، غير أن لجنة التحقيق الروسية لم تنشر هذا الفيديو في حينها ونشرته الآن.ويظهر التسجيل لحظة إصابة العامل بصعقة كهربائية شديدة أثناء قيامه بأعمال

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