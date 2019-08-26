غريزمان يقود برشلونة للفوز على مدريد

2019/08/26 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..احرز النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدفين وصنع هدفاً آخر، ليقود فريقه برشلونة لتحويل تأخره 0-1 أمام ضيفه ريال بيتيس، إلى فوز ثمين ومستحق 5-2 في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، محققاً فوزه الأول في البطولة هذا الموسم.وحصد برشلونة أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة هذا الموسم، بعدما تعرض لخسارة مباغتة […]

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