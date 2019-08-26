الرافدين: قروض 100 مليون مخصصة فقط لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية

2019/08/26 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، ان منح قروض 100 مليون دينار كحد اعلى للموظفين و 50 مليون للمواطنين يكون لغرض شراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "على الشركات الاستثمارية الراغبة بتسويق وحداتها ومجمعاتها السكنية ودعمها وتمويلها زيارة الادارة العامة للمصرف لغرض التنسيق والتعاون وتوفير الدعم اللازم و تنشيط الاقتصاد الوطني وصولا الى حل أزمة السكن".

وأشار إلى، أن "المصرف سيحدد اسماء اخرى للمجمعات السكنية في بغداد والمحافظات لغرض اطلاع المواطن على الشقق السكنية وفي ضوء ذلك يتم منحه القروض لشراء تلك الوحدات".

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