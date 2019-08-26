2019/08/26 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم الاثنين، إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مواقع للمقاومة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة "قدس نت"، عن مصادر لها أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقع "حطين" التابع للمقاومة الفلسطينية قرب "مدينة بيسان الترفيهية" في بلدة بيت لاهيا، قبل أن تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف ذات الموقع بأربعة صواريخ.

وقالت المصادر، إن القصف الإسرائيلي أحدث انفجارات عنيفة هزت أرجاء المحافظة شمال القطاع.

وذكر شهود عيان لـ"قدس نت"، أن القصف خلف أضرارا مادية بالموقع المستهدف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى هذه اللحظة.

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، ردت المقاومة بإطلاق النار نحو طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "كواد كابتر" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

يشار إلى أن الغارات الإسرائيلية جاءت بعد ساعات من إطلاق صواريخ من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).