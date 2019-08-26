الرافدين يصدر توضيحا بشأن قروض الـ 100 مليون دينار

2019/08/26 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، ان منح قروض 100 مليون دينار كحد اعلى للموظفين و 50 مليون للمواطنين يكون لغرض شراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية في بغداد والمحافظات.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “على الشركات الاستثمارية الراغبة بتسويق وحداتها ومجمعاتها السكنية ودعمها وتمويلها زيارة الادارة العامة للمصرف […]

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