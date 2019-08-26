إيران تعتزم تصدير 700 ألف برميل يوميا من النفط

2019/08/26 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر إيرانية إن طهران تريد أن يسمح الغرب لها بتصدير ما لا يقل عن 700 ألف برميل نفط يوميا، إذا كانت الدول الغربية مهتمة بالتفاوض معها حول إنقاذ الاتفاق النووي.وتزامن هذا الخبر مع وصول وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى مدينة بياريتس في فرنسا، بدعوة من نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان.ونقلت […]

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