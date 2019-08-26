النزاهة تحقق في شبهات تدخل مسؤولين بتعيين 1000 موظف بنينوى

2019/08/26 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، عن فتحها تحقيقاً في شبهات تعيين (1000) موظفٍ في مديرية ماء نينوى بتدخلٍ مباشرٍ من مسؤولين محليين.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنها “فتحت تحقيقاً في الموضوع بعد قيام ملاكات مديرية تحقيق نينوى التابعة للهيأة، التي انتقلت إلى مديرية الماء في الجانب الأيمن من مدينة […]

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