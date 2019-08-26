حقيقة التكنولوجيا المتقدمة عند القدماء

2019/08/26 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت مجموعة علماء دولية عن شكوكها بمستوى تقدم إنسان نياندرتال، وكشفت أن عملية صنع الصمغ من لحاء شجرة البتولا التي اتقنها هي عملية تقنية أبسط مما كان يعتقد سابقا.يفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين أجروا تجارب باستخدام مواد بسيطة كانت في متناول اليد في العصر الحجري.وجمع الباحثون لحاء شجرة البتولا وأحرقوه بين أحجار نهرية

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