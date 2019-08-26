بالصور.. مقاولو العراق يتظاهرون امام مقر عبد المهدي في بغداد للمطالبة باستحقاقاتهم

2019/08/26 | 09:39

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الإثنين (26 آب 2019) منح قروض 100 مليون مخصصة لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.





وذكر بيان للمصرف، تلقته (بغداد اليوم)، أنه يعلن "منح قروض 100 مليون دينار كحد اعلى للموظفين و 50 مليون للمواطني

بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاثنين (26 آب 2019)، عن فتحها تحقيقا في شبهات تعيين (1000) موظف في مديرية ماء نينوى بتدخل مباشر من مسؤولين محليين.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدائرة أوضحت

بغداد اليوم-بغداد

نشر موقع الحشد الشعبي، الإثنين (26 آب 2019) صورا لتشييع مهيب لمسؤول الدعم اللوجستي باللواء 45 بالحشد الشعبي، كاظم علي محسن (ابو علي الدبي).

وذكر الموقع، أن "المئات من محبي وانصار الحشد الشعبي في بغداد، شيعوا كاظم عل

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