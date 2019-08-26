روضة براعم الزيتون الأهلية النموذجية بحاجة معلمات

2019/08/26 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلن روضة براعم الزيتون الأهلية النموذجية عن حاجتها إلى معلمات ذوات خبرة في التعامل مع الأطفال فعلى الراغبات بالعمل التقدم وفق الشروط المدرجة أدناه .يشترط بالمتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة دبلوم( معهد) او شهادة بكالوريوس ويفضل أن تكون خريجة كلية التربية حصراً فعلى الراغبات بالتقديم على العمل مراسلة الصفحة او على رقم الهاتف …

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