محمد الحنفي - لهم ما نهبوا ما ارتشوا ولنا الكرامة...

2019/08/26 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي هم ينهبون...هم يرتشون...يمتلكون القصور...يمتلكون الضيعات...لا يسألون...من أين لهم...ما يمتلكون...يجمعون الثروات...من نهب الأموال...استغلالا للنفوذ...من الارتشاء...لكنس...جيوب الكادحين...°°°°°°لا يهتمون...لا بالعمال...لا بالأجراء...لا يحملون أي ذرة...من إنسانية...أي إنسان...أي فقير...أي مريض...أي أمي...أي شع......

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