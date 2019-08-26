عمر سعلي - محور مقاومة أم تحالف لأقليات دينية

2019/08/26 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_سعلي كثر الحديث وانبهار البعض في الأعوام الماضية والأشهر الأخيرة بسلوك النظام الإيراني خاصّة مع التوتر بينه وبين خصومه على خلفية خروج أمريكا من الإتفاق النووي وحرب الناقلات، فأطلقت أصوات كثيرة فكرية وشعبية على تحالف ايران في المنطقة بمحور المقاومة وبكونه مشروع أمة متكامل عسكري وسياسي وثقافي واجتماعي من شأنه أن يقارع الهيمنة الغربية وخاصّة الأمريكية والإسرائلية ،وأكثر من ذلك عقدت عليه اللآمال لتحرير فلس......

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