فاطمة ناعوت - فولتير على القومي… يحاربُ العنفَ بالبهجة والتفاؤلتي

2019/08/26 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت فولتير على القومي… يحاربُ العنفَ بالبهجة والتفاؤل======================الشابُّ النحيلُ الذي طاف بين رغَد القصور، وجَدْب الصحارى، وتِيْه البحار والجزر المنعزلة، يجادلُ الملوكَ ويُحاججُ القراصنة ويُعلّم المشردين كيف ينبذون الحروب والجهالة، أمضى حياته يُحطِّمُ أصنام التغييب ويُسقطُ الطواغيتَ بالمرح والسخرية من كل مظاهر الشر لدى الإنسان.ذاك هو الفتى الفرنسي ابن القرن 18.ويحملُ تقريبً......

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