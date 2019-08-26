2019/08/26 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، فتحها تحقيقاً في شبهات تعيين (1000) موظف في مديرية ماء نينوى بتدخل مباشر من مسؤولين محليين.وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان وتلقته وكالة صدى، انها “فتحت تحقيقاً في الموضوع بعد قيام ملاكات مديرية تحقيق نينوى التابعة للهيئة، التي انتقلت إلى مديرية الماء في الجانب الأيمن من مدينة الموصل،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تحقق في شبهات تدخل مسؤولين بتعيين 1000 موظف بنينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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