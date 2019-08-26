نائب عن سائرون: ملفات استجواب الوزراء اصبحت جاهزة والبرلمان سيحدد مصيرهم

2019/08/26 | 09:40

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بغداد :سومر نيوز

بين النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، الاثنين، ان ملفات استجواب بعض الوزراء اصبحت جاهزة لاستجوابه...

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