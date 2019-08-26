الزاملي يتحدث عن

2019/08/26 | 09:40

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بغداد/ سومر نيوز

أكد النائب السابق في مجلس النواب حاكم الزاملي، وجود "تبادل ادوار" بين الولايات المتحدة واسرائيل في ال...

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