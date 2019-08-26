2019/08/26 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة، أجرتها كلية الطب في جامعة بنسلفانيا، أن السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين ليست آمنة وتضر بالأوعية الدموية.واكتشف الباحثون أن الحرارة تحول المواد الكيميائية الموجودة في سوائل السجائر الإلكترونية، إلى جزيئات تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية.وتأتي النتائج هذه وسط عدد كبير من حالات الإصابة بأمراض الرئة بين المرضى، الذين يدخنون السجائر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تكشف خطر السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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