2019/08/26 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

استشهد شرطي وجرح آخر في انفجار عبوة ناسفة على دورية امنية في بعقوبة بمحافظة ديالى.





وقال مصدر امني لـ"العهد نيوز"، اليوم الاثنين، ان

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