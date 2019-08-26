الانكار ومراحل الحزن الخمسة

2019/08/26 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.نبراس المعموري

يواجه البشر خلال حياتهم اليومية الاحساس بالحزن والاحباط، او الذنب و العجز، وعدم القدرة على مواجهة الحقيقة؛ و يحاولوا الهرب بانكار الواقع الذي

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