سكارليت جوهانسون أعلى الممثلات أجرا بمبلغ خيالي

2019/08/26 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، بلقب “أعلى الممثلات أجرا” في العالم، للعام الثاني على التوالي.وبحسب تصنيف مجلة “فوربس” السنوي، الصادر، فقد تلقت جوهانسون البالغة من العمر 34 عاما، 15.5 مليون دولار أكثر مما حققته في العام الماضي 2018، ليرتفع أجرها إلى 56 مليون دولار.ويعود ذلك إلى النجاح العالمي الذي حققه أحدث أفلامها “Avengers:

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