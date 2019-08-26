2019/08/26 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير يارالله، أمس الاحد، أن عملية إرادة النصر الرابعة تسير وفق ما مخطط لها، كاشفاً عن توجه عسكري لترصين أمن الحدود العراقية.وقال يارالله في تصريح نقله موقع “وزارة الدفاع” وتابعه موقع النعيم نيوز، أن “واحدة من مهام عملية إرادة النصر الرابعة هي تدقيق العمل الاستخباري، وان هناك …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يارالله: أُُُبلغنا رسمياً ببدء ترصين الحدود العراقية النعيم نيوز.

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