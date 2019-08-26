مهرجان دهوك السينمائي الدولي يوقد شمعته السابعة بمشاركة عربية

2019/08/26 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت عضو اللجنة الاعلامية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي، كوثر جبارة، خلال حديثها لـ" الصباح"، عن موعد انطلاق فعاليات الدورة السابعة للمهرجان السينمائي،

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