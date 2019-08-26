2019/08/26 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتكى أصحاب مزارع العنب في بابل من تراجع كميات إنتاج العنب إلى النصف تقريبا قياسا في العام الماضي , وذلك بسبب إصابة مجهولة تعرضت لها المزارع الخاصة بالعنب, الأمر الذي أدى إلى خسائر مالية بين المزارعين.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع إنتاج العنب في بابل بسبب إصابة مجهولة النعيم نيوز.

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