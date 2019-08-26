الشيخ خالد الملا:بعض القيادات السنية تطالب اميركا تخليصهم من الحشد

2019/08/26 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، اليوم الاحد، بعض القيادات السنية تذهب لاميركا بطائرات خاصة لمطالبتها بتخليصهم من الحشد.وقال الملا في حديث لبرنامج سياسي الابعاد الذي تبثه قناة “العهد الفضائية” وتابعته وكالة صدى ، ان فتوى السيد الحائري لم تأت من فراغ وجاءت في سياق الحفاظ على العراق.واشار الملا في حديثه

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