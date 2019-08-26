2019/08/26 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ليو هي نائب رئيس وزراء الصين يوم الاثنين إن بكين مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات الهادئة وإنها تعارض بشدة تصعيد الصراع وذلك حسبما ذكرت صحيفة تدعمها الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين مستعدة لحل الخلاف التجاري مع أمريكا من خلال الحوار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين مستعدة لحل الخلاف التجاري مع أمريكا من خلال الحوار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).