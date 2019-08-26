الحرب التجارية تضرب اليوان الصيني.. أدنى مستوى بـ11 عاما

2019/08/26 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل اليوان الصيني، الاثنين، تراجعا الى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ نحو 11 عاما، وسط مخاوف متعلقة بالحرب التجارية التي تهدد أيضا بحصول ركود عالمي، وهو ما ألقى بثقله على الأسواق المالية.

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